甘肅「火書記」及女下屬雙雙被捕　兩人同時落馬同日「雙開」

據最高人民檢察院1月21日消息，甘肅檢察機關依法對武威市原市委書記火榮貴、武威市前女副市長姜保紅決定逮捕。據了解，姜保紅由火榮貴一手提拔，今年1月10日，兩人被同時宣布雙開，且通報均顯示「搞權色交易」。 甘肅紀委還通報稱，中央嚴肅查處王三運（原甘肅省委書記）、虞海燕（原甘肅省副省長）腐敗問題後，甘肅省嚴格核查涉及王三運、虞海燕人員問題線索，嚴肅追究相關人員責任，堅決肅清王三運不抓落實、搞形式主義的流毒和影響。

甘肅檢察機關依法對武威市原市委書記火榮貴決定逮捕。（網上圖片）

1月21日，最高人民檢察院發布消息，甘肅省武威市原市委書記、政協甘肅省委員會農業和農村工作委員會原副主任火榮貴（正廳級）涉嫌受賄罪、挪用公款罪、濫用職權罪一案，及甘肅省武威市原副市長姜保紅（副廳級）涉嫌受賄罪一案，由甘肅省監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。

消息稱，甘肅省人民檢察院依法對火榮貴和姜保紅決定刑事拘留，並將案件交定西市人民檢察院審查起訴。日前，定西市人民檢察院依法對兩人決定逮捕。該案正在進一步辦理中。

據內媒北青報報道，姜保紅在2016年11月任武威市副市長，彼時擔任武威市委書記的，正是火榮貴。2018年7月，火榮貴落馬，次月姜保紅被查。

2019年1月10日，火榮貴被雙開，通報稱他陽奉陰違，自行其是，在重大原則問題上違背中央決策另搞一套，辱罵毆打領導幹部和身邊工作人員，與多名女性長期保持不正當性關係等。同日，姜保紅被雙開，通報提到她參與團團伙夥，撈取政治資本和經濟利益，搞權色交易，謀求職務晉升等不當利益等。

甘肅2018年處分逾萬人

甘肅紀委通報稱，黨中央、中央紀委嚴肅查處王三運、虞海燕腐敗問題後，甘肅省緊盯重點人、重點事，嚴格核查涉及王三運、虞海燕人員問題線索，嚴肅追究相關人員責任，堅決肅清王三運不抓落實、搞形式主義的流毒和影響。

另外，中央紀委國家監委網站1月22日發布消息稱，數據顯示，2018年，甘肅省各級紀檢監察機關立案8883件，處分10681人，當中嚴肅查處了省政協人口資源環境委員會副主任、白銀市委原書記張智全，省政協農業和農村工作委員會副主任、武威市委原書記火榮貴，讀者出版集團有限公司原黨委書記、董事長王永生，慶陽市委原常委、政法委原書記秦華等案件，形成了懲治腐敗的強大震懾。

（綜合報道）