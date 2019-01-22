廣東去年拘逾1.8萬名毒販繳10多噸毒品　港黑幫成員深圳販毒被拘

廣東省公安廳今天（22日）舉行「廣東緝毒執法工作新聞發布會」，通報廣東警方去年共偵破1.4萬餘宗毒品犯罪案件，拘捕超過1.8萬名嫌犯，其中包括香港籍和台灣籍嫌犯。繳獲各類毒品10餘噸，查處有吸毒違法行為近10萬人。發布會上還展示大批涉案的毒品及槍枝等物品。

據中新社報道，廣東警方去年深挖製毒原料供應、毒品銷售網絡，堅持對製毒犯罪保持群防圍打之勢，逐步建立易製毒化學品閉環管理和有效追溯機制，不斷擠壓製毒犯罪在廣東的活動空間。此外，還加大對製毒逃犯的追捕力度，著力清除重點地區人員外流和回流製毒隱患，並從吸毒、零包販毒案件深挖擴線，集中警力實施圍剿。其中，廣東省先後兩次聯合多省同步開展集群收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人1490餘人，繳獲冰毒、精麻藥品和新精神活性物質等20多類3.3噸。

廣東省公安廳展示涉案毒品及槍支。（中新社）

廣東省去年成功偵破多宗涉毒大案，除了湛江警方成功斬斷一條在緬甸製造、經雲南流入廣東的跨境走私毒品通道，廣東警方還摧毀涉及香港黑幫成員的跨境販毒集團。

新聞發布會上通報了去年打擊毒品犯罪6大典型案例。當中提到去年11月底，深圳警方發現一名香港男子涉嫌在當地從事毒品犯罪活動；專案組核查後，發現該集團的倉庫位於龍華區某工業園內。

及至去年12月6日，深圳警方在省廳禁毒局的協調下採取行動，分別在龍華及皇崗拘捕同樣有香港黑社會背景的羅姓和李姓疑犯，並在毒品臨時包裝點繳獲710公斤的國家管制一類易製毒化學品；警方之後根據線索，於上月20日在中山市橫欄鎮的另一倉庫，查繳500公斤的同類毒品。