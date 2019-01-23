甘肅貧困縣舉債斥資6200萬建古城門　遭住建部狠批「搞形象工程」

甘肅一個「國家級貧困縣」（按：人均年收入少於2300元人民幣），最近被住建部通報批評盲目立項、搞「形象工程」，舉債斥資6200萬（人民幣，下同）建造仿古城門等建築物，沒有將財力優先用於民生改善。 通報發出後，當地政府立即宣布實施整改，全部停建未開建工程，又聲稱會「深刻汲取經驗教訓」，「樹立正確的政績觀和發展觀」。

「國家級貧困縣」大興土木，斥6200萬建「古城門」。（網上圖片）

住建部日前發出《關於甘肅省榆中縣北入口環境整治項目和陝西省韓城市西禹高速韓城出入口景觀提升工程有關問題的通報》（下簡稱《通報》），指甘肅榆中縣北入口環境整治項目，存在脫離實際搞「政績工程」、「形象工程」問題。

通報稱，榆中縣在公路建設兩座高達28米、寬達145米的秦漢仿古城門、一座大型雕塑以及兩個遠離居住區的景觀廣場，投入資金6200萬元，平均造價達3425元／平方米。通報批評，榆中縣屬於「國家貧困縣」，卻沒有將有限的財力優先用於民生改善，而是舉債在城市出入口「造景」、「造門」，是盲目立項、搞「形象工程」，要求當地及時整改，杜絕此類問題再度發生。

「秦漢風格」大興土木改造縣城

通報發出後，榆中縣委縣政府立即召開專題會議，宣布整改落實措施，強調會以「最穩妥有效的方式」做好整改工作。榆中縣委縣政府表示，將停建未建項目；針對已建成的縣城北入口環境整治項目，完善功能，最大限度發揮綜合效益；深刻汲取經驗教訓，牢固樹立正確的政績觀和發展觀，著力解決人民群眾關心的民生實事。

資料顯示，榆中縣是蘭州市下屬的一個縣，2017年GDP約104.78億元，屬「國家級貧困縣」之一。2016年，榆中縣以公元前214年蒙恬北斥匈奴拓疆擴域設榆中縣為據，將縣城風貌定位為「秦漢風格」。之後，官方從南北城門開始，按「秦漢風格」大興土木改造縣城。此次通報提及的秦漢仿古城門分為南北兩座，分別於2017年6月和5月完成主體建設。