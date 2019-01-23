王岐山達沃斯演講：不搞技術霸權　堅持多邊主義

世界經濟論壇從1月22日至25日在瑞士達沃斯召開，中國國家副主席王岐山率團出席，並於23日在達沃斯發表演說。王岐山指出，新技術是機遇也是風險和挑戰。要以全人類命運與共的視野和遠見，共同構建第四次工業革命時代的全球架構。 他強調，要守住全人類安全的底線，逐步探索建立相關規則和標准，同時為科學發現和技術創新、推廣和利用留下廣闊空間。平衡照顧各國特別是新興市場國家和發展中國家的利益，不能僅僅以發達國家、個別國家的安全、標准要求全世界。要尊重各國主權，不搞技術霸權、不干涉他國內政。

國家副主席王岐山在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表主題演講。（路透社）

【2200】王岐山：70年來中國取得重要成就。中國何以取得如此大的發展與進步？發展壯大了的中國將如何與世界相處？我總是對他們說，歷史、文化和哲學的考量是一把鑰匙。昨天今天明天緊密相連，要了解中國的現實，就要了解中國的歷史，才能預見中國的未來。

70年來，我們不忘初心，始終堅持中國共產黨的領導，始終堅持社會主義根本政治經濟制度，始終堅持以人民為中心的發展思想。從創設政權、建設新中國到推進改革開放、以經濟建設為中心；從革命轉向改革；從計劃經濟轉向市場經濟；從被孤立封閉轉向全面開放。四、五代中國人走過了一條艱難曲折、上下求索之路，在正確和錯誤、經驗和教訓中付出過高昂的代價，更取得了輝煌成就，開辟出中國特色社會主義道路，迎來了中華民族偉大復興的光明前景。

【2210】王岐山：中華民族長期走在人類文明前列，為人類發展進步作出精彩貢獻。中華文明深厚的歷史文化底蘊存在於中國人的基因中，中國人的夢想是重新屹立於世界民族之林，實現民族的偉大復興。

中華民族是熱愛和平、開放包容、與時俱進的民族。我們繼承中華優秀傳統文化，也尊重不同文明和價值觀，努力吸收人類文明的優秀成果。我們堅持走中國特色社會主義道路，也尊重各國人民自主選擇的道路、制度。

中華文化信奉「達己達人、天下為公」，講求「以禮待人、合作共贏」，反對「恃強凌弱、唯我獨尊」。中國希望在謀求本國發展同時攜手各國共同發展，與國際社會攜手構建人類命運共同體。

70年的成就，不是從天上掉下來的，更不是別人恩賜的，而是中國人民用勤勞和汗水、智慧和勇氣、改革和創新奮鬥出來的！中國人民眾志成城，有能力應對各種風險和挑戰。

960多萬平方公裡面積、近14億人口、5000多年文明史是我們最基本的國情，也是中國道路、理論、制度、文化自信的源泉。我們已經走上一條符合中國國情、適合時代要求的正確道路，還將在改革開放中不斷完善和發展中國特色社會主義，對此我們充滿信心、堅定不移。

王岐山強調中美經濟互利共贏，兩國合則兩利，鬥則兩傷。（路透社）

【2215】王岐山：上世紀興起的經濟全球化，起初只是西方發達國家、或者說是地中海文明的經濟全球化。上世紀後期、本世紀以來，技術進步大大減少了各國間地理距離和交流障礙，加速了經濟全球化進程，一批新興經濟體興起，才出現了當下意義的經濟全球化。西方跨國公司、金融機構是經濟全球化的主要推手，完全服從服務於利益最大化原則，在全球進行產業鏈布局，將資源配置到要素成本低、營商環境好的國家和地區。在這一過程中，中國從全球產業鏈的低端一步步走向中高端，逐漸富裕起來的近14億人有購買力的需求不斷釋放，巨大的市場潛力展現出非凡的魅力。

全球單邊主義蔓延，國際社會要高度重視，主動應對。發展不平衡要靠發展來解決。中國堅持發展為第一要務。解決經濟全球化過程中出現的問題必須對症下藥。發展的不平衡要靠發展來解決。國家應當積極進行結構性改革，把握好公平和效率之間的關係，採取有效政策措施避免收入分配失衡加劇，應對好新技術和市場競爭給部分地區、行業造成的衝擊，使民眾可以從不斷發展中普遍受益。我們只能在做大蛋糕的過程中尋求更好地切分蛋糕的辦法，決不能停下來、就切蛋糕的辦法進行無休止的爭執。諉過於人也無助於問題解決。

在答問環節中，王岐山強調中美經濟誰亦離不開誰，已經是現實，互利共贏，兩國合則兩利，鬥則兩傷。