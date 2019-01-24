退役軍人事務部：老兵上訪是對黨和政府的信任　倡網上信訪更快捷

內地不時發生退役軍人維權事件，部份甚至遭到官方打壓。成立了約8個月的退役軍人事務部昨日（23日）召開今年首次記者會，當中指出退役軍人遇到問題就向相關部門反映，是對中共和政府的信任。

成立了約8個月的退役軍人事務部昨日（23日）召開今年首次記者會。（中新社）

老兵訴求應在市縣層面解決

退役軍人事務部思想政治和權益維護司司長馬飛雄在會上回應港媒提問時指，退役軍人的信訪是一件非常正常的事情，「從退役軍人個人講，有問題了就向黨和政府、相關部門去反映，是對黨和政府的信任。到退役軍人部門上訪，說明對我們也是信任的」。

馬飛雄又指，退役軍人事務部更注意從源頭上減少或者避免信訪，著力加大信訪的首辦力度，推動縣一級和地市一級履行好主體責任，讓退役軍人的信訪訴求，應該在市縣層面就能夠解決。他又特別倡導網上信訪，認為與實地走訪或者是來信相比，網上信訪更具有成本低、速度快的優勢。

內地不時發生退役軍人維權事件，部份甚至遭到官方打壓。（網上圖片）

老兵及家屬質疑成效

不過，有退役軍人和家屬對此不抱期待，認為即使政策再好，地方政府不執行也是徒然。據吉林八路軍軍人後代董奎紅指，退役軍人歷史遺留問題已經存在多時，不少人十多年、甚至數十年來問題一直未能解決，現在都已是老人了，智能手機可能都不會用，更何況上網，她認為建議不切實際。

上海退役軍人王承起亦表示，自退役軍人事務部成立後，他已經先後5次直接到北京反映他本身的問題，希望事務部能盡快協助解決，但每次只不過是登記資料而已，甚至其後他想再次去北京上訪，未出發已經被地方政府控制。他認為，中央推出再好的政策，若地方政府不執行，都只是白紙上的文字而已。

（中新網/自由亞洲電台）