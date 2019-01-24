內地養老保險制度改革　人社部：研究適當降低社會保險費率

內地人口老齡化日趨嚴重，養老保險制度改革迫在眉睫。人力資源和社會保障部今天（24日）召開新聞發布會指出，將繼續推進養老保險制度改革，研究適當降低社會保險費率的政策，加強社會保險基金的監管。 此外，人社部還將穩步推進基本養老保險基金的投資運營，積極推進落實劃轉部分國有資本來充實社保基金的實施方案。

內地人口老齡化日趨嚴重，養老保險已捉襟見肘。（視覺中國）

人社部指出，在養老保險制度改革方面，將穩妥推進企業職工基本養老保險基金中央調劑制度，加快完善養老保險省級統籌制度。全面推進機關事業單位養老保險制度落實落地。研究制定參保人員遺屬待遇政策。探索完善新經濟新業態從業人員職業傷害保障辦法。研究適當降低社會保險費率政策。

該部續指，接下來還將全面實施全民參保計劃，大力推進工程建設項目參加工傷保險工作。加快推進全國統一的社會保險公共服務平台建設。穩步提高社會保障待遇水平。

此外，將加強社會保險基金監管。強化社會保險基金監督管理，穩步推進基本養老保險基金投資運營，推動城鄉居民養老保險基金委託投資運營，積極推進落實劃轉部分國有資本充實社保基金實施方案，增強社保基金支撐能力。

國家統計局周三（23日）刊文指出，中國人口發展處於重大轉折期，勞動年齡人口下降、老齡化加深。2018年的16至59歲勞動年齡人口減少470萬人；老年人口比重則持續上升，60歲及以上人口增加859萬人，不過仍然有近9億人口的豐富勞動力資源。

（中國網、國家統計局）