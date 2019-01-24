美商會於中美貿易談判前夕發表報告：中國未放棄「中國製造2025」

美國全國商會及中國美國商會早前在中美貿易談判前夕聯合發布報告，指中國不僅沒有放棄「中國製造2025」計劃，反而還正如火如荼地進行，報告或將成為下周中美貿易談判的爭論焦點之一。

報告指，中國地方政府官員仍持續不懈地投注精力，力圖實現「中國製造2025」。（資料圖片）

地方政府續進行「中國製造2025」

美國全國商會和中國美國商會本月16日向美國貿易代表署提出一份長達142頁的報告，當中提到中國官方雖對「中國製造2025」極力輕描淡寫，但更多證據指出中國地方政府官員仍持續不懈地投注精力，力圖實現「中國製造2025」，要讓中國成為電動車、航太、機器人等領域的領導者。

報告舉例指，廣東地方官員不僅鼓勵業者成為機器人產業的「骨幹」、創造安全可靠的次世代資訊科技系統，還打造「中國製造2025」展示區；遼寧則對先進製造業和科學投資提供租稅優惠。

針對新一輪中美貿易談判，報告提出三大建議目標，包括優先解決結構性問題、重建公平和開放的市場、消滅任何形式的強迫技術轉移及解決數位經濟監管規定帶來的挑戰。

美方批評「中國製造2025」以政府補貼、強制技術轉讓等措施協助中國企業在多項科技行業取得競爭優勢。（資料圖片）

「中國製造2025」為中美貿易磨擦重點

據悉，「中國製造2025」是中國國務院總理李克強於2015年提出，亦是中國實施「製造強國」戰略的首個十年綱領。不過，這計劃亦被視為美國發動貿易戰的原因之一，美方批評計劃以政府補貼、強制技術轉讓等措施協助中國企業在多項科技行業取得競爭優勢，損害其利益，甚至透過發起貿易戰施壓中國撤回計劃。

而事實上自中美貿易戰爆發以來，中方已刻意淡化「中國製造2025」的宣傳。當中，中國外交部發言人陸慷上月接受日媒專訪時就指出，「中國製造2025」目前只是規劃指南，而非正式的行業政策。

（華爾街日報）