崔天凱：中美關係處十字路口　不能讓「競爭」定義兩國關係

中美貿易談判即將於下周舉行，中國駐美國大使崔天凱表示，中美關係正處於十字路口，不能走上「脫鉤」邪路。 對於台灣問題，他再次強調這關乎中國核心利益，絕不容忍台獨分裂和任何外來干涉。

中國駐美國大使崔天凱表示，中美關係正處於十字路口，不能走上「脫鉤」邪路。（資料圖片）

中美勿走「脫鉤」邪路

中國駐美大使館當地時間23日為海外僑界舉辦春節活動，崔天凱致辭時除談到中美關係，也再度重申中國對台的既定立場。他表示，今年為中美建交40周年，中美關係不但為兩國帶來互利雙贏，也為世界和平與發展的共贏局面作出貢獻。如今雙方關係又一次站在歷史十字路口，何去何從需要共同做出正確選擇。

崔天凱指出，中美共同利益仍遠大於分歧，合作遠大於摩擦，絕不能讓所謂的「競爭」定義兩國關係，也不能讓中美關係走上「脫鉤」邪路，更不能滑向對抗深淵。崔天凱又指，中國人民追求美好生活是天經地義、不可剝奪的權利。而中國強大發展對世界是機遇與福祉，中國從不以犧牲別國利益為代價。中方願與美方共同努力，在相互尊重基礎上管控分歧，共同推動以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

崔天凱又指，習近平在「告台灣同胞書40週年」活動的談話，是推動兩岸「和平統一」的重大政策主張。（資料圖片）

批有人「妖魔化」中國

此外，崔天凱早前接受專訪時亦表示，中美雙方應加快在今輪磋商，就既有問題找到務實、有效、互惠的解決方案。他又批評，美國有部份人「妖魔化」中國，意圖挑起中美新冷戰，中方會保持警惕，重申貿易戰會傷害中美兩國，甚至全球經濟。

對於台灣問題，崔天凱指這事關中國核心利益和全體中華兒女的民族感情，是中國內政，絕不容忍台獨分裂和任何外來干涉。中國將堅決捍衛國家主權與核心利益，中國也相信，反對台獨、爭取國家統一的正義事業，必將得到台灣民眾和國際社會的廣泛理解與支持，他又指中共總書記習近平早前在「告台灣同胞書40週年」活動的談話，是推動「和平統一」的重大政策主張。

（中央社）