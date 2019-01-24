【委內瑞拉政變】中國外交部：反對外部干預委國事務　籲各方冷靜

委內瑞拉周三（23日）爆發反總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的全國示威，委內瑞拉全國代表大會主席瓜伊多（Juan Guaido）「自立為王」，宣誓就任「臨時總統」，並獲美國、巴西等國家發表聲明予以承認。

中國外交部發言人華春瑩今日（24日）在例行記者會上指，中方高度關注委內瑞拉當前局勢，呼籲各方保持理性和冷靜，在委憲法框架內通過和平對話方式，為委內瑞拉問題尋求政治解決方案。中方支持委內瑞拉政府為維護國家主權、獨立和穩定所作努力。中方一貫奉行不干涉別國內政原則，反對外部干預委內瑞拉事務，希望國際社會共同為此創造有利條件。

委內瑞拉周三（23日）爆發反總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的全國示威。（視覺中國）

華春瑩又指，馬杜羅總統新任期於今年1月10日開始，當時包括中國在內的眾多國家和國際組織亦有派代表出席其就職儀式。中方希望委內瑞拉各方從國家和人民根本利益出發，在尊重憲法的前提下，通過對話協商解決政治分歧，避免暴力衝突，恢復正常秩序。

華春瑩同時表示，美國和委內瑞拉都是西半球重要國家，傳統關係密切，中國希望委內瑞拉和美國能夠在平等相待、相互尊重、互不干涉內政的基礎上處理彼此的關係，這不僅符合兩國和兩國人民的利益，也有利於維護美洲地區的和平與穩定。中國注意到各方都堅決反對對委內瑞拉進行軍事干預，「我想強調的是，外部制裁和干涉往往會使局勢更加複雜，無助於解決實際問題。委內瑞拉保持穩定和發展，符合各方的利益」。

此外，上海大學特聘教授、拉美研究中心主任江時學認為，從現在的局面看，委內瑞拉局勢面臨著兩種走向：「一種是軍方最終出來干預局勢，另外一種則是政府和反對派在外部壓力下坐下來談判」。最危險的局面是，如果反對派通過外部援助獲得武裝，那委內瑞拉將有可能跌入內戰的深淵，「這個國家將陷入更深重的危機」。