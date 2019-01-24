【中國漫遊】人權比熊貓重要　捷克布拉格新市長擬廢「一中」條款

台灣近年的邦交國愈來愈少，在國際社會也愈來愈難發聲。 但東歐國家捷克布拉格的新任市長就力撐台灣，計劃在已經和北京簽定的姊妹城市協定中，廢除承認一個中國的條款，否則就會退出協定。

去年台灣出現斷交潮，多米尼加、布基納法索和薩爾瓦多先後與台灣斷交，令台灣邦交國數量降至17個。不過今年有消息稱，捷克布拉格新任市長賀瑞普計劃廢除在與北京締結姊妹城市的協定中，承認台灣是中國不可分割領土有關條款。

這個協定是2016年國家主席習近平出訪捷克時，見證時任布拉格和北京市長簽定，當時還有消息指北京計劃向布拉格送贈大熊貓。但賀瑞普在去年年底上任後，認為布拉格要展現自信，如果要以承認「一中」來換取熊貓則寧願不要，因為人權遠比熊貓重要。他又認定北京和布拉格現時沒任何合作，加上北京和其他城市簽署的姊妹城市協定亦不包括一中條款，所以更認為無必要保留。

賀瑞普說只要布拉格市議會決定廢止該條款，他就會和北京協商，如果談判失敗只好退出協定。

賀瑞普所屬的捷克海盜黨，主張政府決策要有透明度和公民參與，較受年輕選民歡迎。賀瑞普在大學時期就讀醫科，曾到台灣的長庚醫院實習，他亦曾大讚台北的捷運系統，期待布拉格與台北能夠在智慧城市這一方面合作。

（中新社／自由時報）