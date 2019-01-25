王毅訪法國：世貿改革須符四原則　盼法國為中企提供公正環境

中國國務委員兼外交部長王毅於當地時間周四（24日）在巴黎與法國總統外事顧問埃蒂安舉行中法戰略對話磋商，其間他強調世貿組織改革須符合4項原則。

王毅表示，中方堅持多邊主義，支持以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制。中方亦支持對世貿組織進行必要改革，以適應形勢發展，但當中須遵循以下4項原則：

維護世貿組織的核心價值和基本原則，不能改變貿易自由化的方向； 堅持協商一致原則，不能搞排他性「小圈子」； 維護發展中成員的特殊與差別待遇，希望法方客觀看待中國的發展中國家地位； 優先解決上訴機構成員遴選僵局問題。

王毅指，法方在會談中明確重申了反對單邊主義、主張維護多邊貿易體制的立場，中方對此高度重視。中方願在相互尊重、平等互利基礎上，同法方和歐盟加強溝通合作，共同促進多邊貿易體制與時俱進，推動世界貿易組織在全球經濟治理中發揮更大作用。

王毅其後又與法國外長勒德里昂會面。（中新社）

王毅其後又與法國外長勒德里昂會面，表示中法在共建「一帶一路」、應對氣候變化等問題上的合作，體現出兩國關係的高水平。中方願同法方就完善全球治理協調，以維護以規則為基礎的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體制。

他又指，雙方要保持高層交往，加強教育、文化、藝術、旅遊、青少年等交流合作，應當就兩國人文交流保持機制性對話。中方致力於擴大中法經貿投資合作，希望法方繼續對來法投資經營的中國企業提供公平、公正的環境。

而勒德里昂表示，法方高度重視法中關係，願同中方共同規劃下階段高層交往，深化各領域務實合作。在談及中國企業來法投資經營時，勒德里昂強調，法國對中國企業來法投資始終持開放態度，不會對特定企業採取歧視性措施，歡迎中資企業在法發展，願對其給予進一步支持。

（人民網／中新網）