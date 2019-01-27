美國杜克大學教師發電郵勸誡學生勿說中文　翌日即被辭去主任職務

當地時間25日（上周五），美國杜克大學生物統計系的助理教授梅根‧尼利（Megan Neely）向全系學生發的一封電郵因涉嫌種族歧視引發關注。 身兼生物統計系研究生課程主任的梅根‧尼利在郵件中「勸誡」學生要注意在教學樓中無意說中文可能帶來的後果，涉嫌歧視華人，梅根‧尼利翌日即被辭去主任職務。

梅根‧尼利涉嫌歧視華人。（杜克大學官網）

梅根‧尼利在涉事電郵中表示，有兩位教職員分別找過她，稱他們在教學區看到兩名中國學生「大聲說中文」，想要知道他們的名字，好在之後拒絕這兩名學生的實習或項目申請。梅根‧尼利在郵件中勸誡學生，希望學生能夠抓住機會提高英文能力，要注意在教學樓中無意說中文可能帶來的後果。

26日（上周六）下午，該系所屬的醫學院院長向學生發信致歉，宣布梅根‧尼利不再任相關項目負責人，又澄清杜克大學不會限制學生溝通的語言，也不會因為用甚麼語言而影響學生的職業發展。據該校知情人士透露，杜克大學已安排該系教師與3名中國學生代表在27日（周日）面談討論該事。

資料顯示，杜克大學創建於1838年，是一所世界頂級的研究型大學。杜克大學是全美最優秀的大學之一，在各類排行榜上長期位居美國前10、世界前20。

（綜合報道）