中法建交55周年　習近平馬克龍互致賀電慶祝

今日（27日）是中法建交55周年，中共總書記、國家主席習近平與法國總統馬克龍互致賀電慶祝。

習近平在賀電中指出，中法建交55年來，兩國堅持相互尊重、求同存異、互利共贏，不斷擴大雙方交往合作，給兩國和兩國人民帶來了實實在在的福祉。當前，世界正面臨百年未有之大變局，人類社會發展面臨許多機遇和挑戰。中法都是聯合國安理會常任理事國，擔負著特殊歷史使命和責任。

習近平續指，願與馬克龍一道努力，弘揚傳統友誼，高舉多邊主義旗幟，積極開拓創新，以中法建交55周年為契機，不斷提升緊密持久的中法全面戰略夥伴關係水平，為促進世界和平、穩定、發展作出更大貢獻。

馬克龍在賀電中表示，55年前的法中建交是法中兩國獨立自主精神的象徵。當前國際局勢充滿不確定性，法中作為聯合國安理會常任理事國，在維護相互尊重、以規則為基礎的多邊主義國際秩序方面發揮著特殊作用。

馬克龍強調，他高度重視法中友誼和全面戰略夥伴關係，願同攜手推進兩國在核能、航空、農業食品、經貿等各領域的合作，密切雙方人文交流，加強在氣候變化等全球問題上的合作，推動法中關係在新的一年實現更大發展，造福兩國人民。

首個與中華人民共和國正式建交的西方大國

1964年1月27日，中法兩國政府發表聯合公報，宣布建立大使級外交關係。依官方口徑，法國是第一個與中華人民共和國正式建交的西方大國，當時在世界上引起強烈反響，為中國與西歐國家改善關係的一個重大突破。