中國外交部：高度關切美對華為指控　敦促立即撤銷對孟晚舟逮捕令

美國司法部於當地時間周一（28日）宣布，將指控華為23項罪名，從盜竊商業機密到違反對伊朗制裁等，起訴對象包括華為、華為子公司和華為副董事長孟晚舟，相關指控意味美方肯定會對孟晚舟發起引渡要求。 中國外交部今日（29日）上午回應事件，表示中方就美國針對華為的指控「高度關切」，又斥美方動用國家力量抹黑和打擊特定的中國企業，敦促美國立即撤銷對孟晚舟逮捕令。

美國司法部於當地時間周一（28日）宣布，將對華為提出23項罪名，從盜竊商業機密到違反對伊朗制裁等。（資料圖片）

中國外交部發言人耿爽表示，中方高度關切美國司法部對華為公司及其副董事長孟晚舟等提出起訴，稱中國政府一貫要求中國企業在依法合規的基礎上開展對外經濟合作，同時要求各國為中國企業的正常運營提供公平、公正、非歧視的環境。

耿爽指出，一段時間以來，美方動用國家力量抹黑和打擊特定的中國企業，企圖扼殺企業的正當合法經營，背後有很強的政治企圖和政治操弄。「我們強烈敦促美方停止對包括華為在內中國企業的無理打壓，客觀公正地對待中國企業。中方也將堅決捍衛中國企業的合法、正當權益。」

關於孟晚舟案，耿爽強調，中方已經多次表明嚴正立場，但美加兩國濫用他們之間的雙邊引渡條約，對中國公民無理採取強制措施，是對中國公民合法權益的嚴重侵犯，再次敦促美方立即撤銷對孟晚舟女士的逮捕令，不要發出正式引渡請求，避免在錯誤的道路上越走越遠。中方同時敦促加方認真對待中方嚴正立場，立即釋放孟晚舟並切實保障她的合法、正當權益，不要為美「火中取栗」。