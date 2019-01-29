【打虎】受賄逾半億挪用公款1.47億　江西前副省長李貽煌判囚18年

江西省前副省長李貽煌涉嫌受賄、貪污、挪用公款、國有企業人員濫用職權案，周二（29日）上午在安徽安慶市中級法院一審宣判。李貽煌被指控受賄超過5119萬元（人民幣．下同），並挪用1.473億元公款供其親屬進行營利活動，被判處有期徒刑18年，並罰款220萬元。

江西原副省長李貽煌一審獲刑18年。（資料圖片）

法院以受賄罪判處李貽煌有期徒刑12年，並處罰金200萬元；以貪污罪判處有期徒刑6年，並處罰金20萬元；以挪用公款罪判處有期徒刑3年；以國有企業人員濫用職權罪判處有期徒刑4年。數罪並罰，最終法院決定執行有期徒刑18年，並處罰金220萬元，同時對李貽煌受賄、貪污所得贓款贓物及其孳息，予以追繳，上繳國庫。

收購價值被高估探礦權 國有資產損失逾2000萬

據判決書指，李貽煌在2004年至2017年期間，利用其職務上的便利，為相關單位和個人在合作經營、股權轉讓、工程承攬和職務調整等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共計折合超過5119萬元，其中3546萬元屬未遂。

判決書又提到，李貽煌在2011年至2014年期間，指使下屬採取虛列帳目等手段非法佔有公共財物，共計價值268萬元；在2013年3月至2016年5月期間，指使江西銅業股份有限公司有關人員，挪用公款共計1.473億元供其親屬進行營利活動。此外，2008年江西銅業集團公司收購江西省銀珠山銀礦探礦權期間，時任江西銅業集團公司董事長李貽煌違反相關規定，為他人謀取利益，在明知銀珠山銀礦探礦權價值被高估的情況下決定收購該探礦權，造成國有資產損失2087萬元。

2016年11月24日，江西豐城發電廠三期擴建工程發生冷卻塔施工平台倒塌，造成73人死亡，2人受傷。（新華社）

法院認為，李貽煌的種種行為已構成受賄罪、貪污罪、挪用公款罪、國有企業人員濫用職權罪，均應依法懲處，並數罪併罰。鑑於李貽煌到案後能夠如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄情況、主要貪污情況、全部挪用公款情況，挪用公款構成自首；受賄大部分為未遂；並有認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物已全部追繳等法定、酌定從輕或減輕處罰情節，依法對受賄罪、貪污罪、國有企業人員濫用職權罪從輕處罰，對挪用公款罪減輕處罰。

值得一提的是，2016年11月24日，江西豐城發電廠三期擴建工程發生冷卻塔施工平台倒塌，造成73人死亡，2人受傷，涉及逾億元經濟損失。中國國家安監總局其後在2017年9月公布處理結果，由於李貽煌分管省內安全生產事務，未有盡責監督，遭點名通報批評。