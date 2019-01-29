福建晉華遭美國制裁或斷料　工信部部長苗圩：台灣聯電應負責

日前，美國商務部對中國福建晉華積體電路公司（Fujian Jinhua Integrated Circuit Co.）實施禁售令。 對此，中國工信部部長苗圩今（29）日受訪時說，晉華本身並沒有技術，「如果要說有技術的爭議，也應該是台灣聯電來負責，福建晉華是無辜的」。

圖為福建晉華公司總部。（晉華官網）

根據國新辦網站發布，苗圩指出，自去（2018）年10月以後，美國商務部泛化了國家安全的概念，濫用出口管制措施，以所謂「可能使用了來自美國的技術，威脅到了美國的軍事系統基本供應商的長期生存能力」為由，對福建一家還在建設過程當中、產品還沒有量產的企業實施了出口管制，「我們認為是站不住腳的」。

苗圩補充解釋說，實際情況是美國美光公司（Micron）2017年在美國起訴了台灣聯電和福建晉華。福建晉華作為投資積體電路的企業，本身並沒有技術，他們透過技術轉讓的方式，獲得來自台灣聯電的DRAM技術。「如果要說有技術的爭議，也應該是台灣聯電來負責，福建晉華是無辜的」。

苗圩呼籲，美國政府能夠客觀、準確地對待中國企業，改變錯誤的做法，把晉華從出口管制實體清單中移除。

至於晉華和美光之間的糾紛，苗圩認為，這是企業關於智慧財產權的糾紛，可以由企業之間自主決策。事實上，兩家企業已經開始在接觸，他們對此予以高度關注，但不會干預企業之間的談判。

事實上，晉華是「中國製造 2025」的核心廠商，然而受到中美矛盾影響，據熟知晉華內部詳情的人士透露，自華盛頓實施出口禁令後，晉華良率已努力拉高到超乎預期的水準，但生產線需要的關鍵材料還是迅速用罄，已差不多見底。

（中央社）