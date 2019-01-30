【延禧攻略】陸劇入台考題　國台辦：證中華文化是兩岸共同根和魂

台灣上周五（25日）舉行的大學入學考試「學測」中，國文科出現大陸熱播的電視劇《延禧攻略》，被不少考生大讚「有趣味」。 大陸國台辦發言人馬曉光在今天（30日）記者會上就此指出，這是「學測」在追熱點，因為中華文化是兩岸共同的根和魂，大陸優秀影視劇在台灣受熱捧，是自然而然的事。

《延禧攻略》是大陸近年一套爆紅的宮鬥劇，角色間勾心鬥角，爾虞我詐。（《延禧攻略》劇照）

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台灣今年「學測」國文考科中，有以大陸電視劇《延禧攻略》入題，有題目寫道「純貴妃不認為自己的『雅』會輸給魏瓔珞的『俗』，卻又無可奈可。她發現弘曆留在鍾粹宮的日子愈來愈少，去延禧宮的日子愈來愈多，就好像世間一切俗人，偶爾管弦絲竹，但多數時間還是要柴米油鹽。」

該題指上述文字用「雅」、「俗」作對比，同時又用「管弦絲竹」和「柴米油鹽」作比喻來強化意思，要求考生比對5個選項，找出有使用同樣方式的文字。

大陸國台辦發言人馬曉光今天（30日）指出，這應是「學測」在追熱點。他說，因為兩岸同胞都是中國人，中華文化是兩岸共同的根和魂，近年來大陸優秀影視劇在台灣受到觀眾熱捧，並產生廣泛影響，這是很自然的事。

此外，針對台灣作家林清玄過世，馬曉光指林是享譽兩岸的知名作家，他豁達、恬淡的人生品格，對中華智慧和中華文化的信仰與堅守，深深地留在兩岸讀者的記憶中。他想用一句「一杯濁酒送清歡」來表達哀思，願在他身後，兩岸文化藝術界的交流更加密切，中華文化在海峽兩岸進一步弘揚光大。

（國台辦）