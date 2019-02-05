【豬年2019】東京塔除夕夜點亮「中國紅」　五百小童齊唱《春曉》

在中國農曆除夕的4日晚上，為慶祝春節、促進中日友好，東京都港區的東京塔點亮了紅色燈光。 東京塔旁舉行了亮燈儀式，中國駐日大使程永華與日本前首相福田康夫等一起按下按鈕，讓紅色燈光照耀下的東京塔浮現於夜空之中。

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「五、四、三、二、一！」伴隨著聲音震天的倒計時和歡呼聲，當地時間4日晚6時30分，日本著名地標性建築東京塔下千餘隻氣球從500名小朋友手中放飛，緊接著東京塔首次點亮「中國紅」。

中國農曆除夕夜，東京塔下人頭攢動，大家冒著嚴寒從各處趕來，只為見證這一歷史時刻。

中國駐日本大使程永華發表了致辭。他說：「今天是中國傳統的除夕夜。我們在日本東京，和近14億中國人以及海外數千萬華僑華人一起迎接這最重要的傳統節日。」

程永華表示，東京塔是日本著名觀光景點，也是東京的象徵。值此除夕之夜，東京塔披上「中國紅」，這不僅表達了廣大旅日僑胞對祖國和親人的赤子之心和親切問候，也傳遞了日本人民對中國人民的節日祝福和良好祝願，更寓意著中日關係在新的一年將更上一層樓，迎來新的發展。

「中國紅」照亮了東京的夜空，越來越多的人被這一「奇觀」吸引而來。塔下，小朋友們揮舞著中日兩國國旗，和著音樂，拍著手，唱起了歌謠《春曉》，「春眠不覺曉，處處聞啼鳥……」

據悉，這500位小朋友來自橫濱山手中華學校、同源中文學校、睦新中文學校。同源中文學校校長楊林表示，此次他們學校一共來了160多位孩子，年齡大致在7至9歲：「無論是孩子還是家長，今晚都很興奮，他們都回饋說今天的活動非常有意義。」

據了解，2019年還將迎來東京都與北京市結為友好城市40周年。

（共同社、中新社）