【智慧城市】IDC：2022年中國監控鏡頭將達27.6億個　人均佔有2個

綜合內地《界面新聞》等傳媒報道，隨著中國智慧城市建設的逐步推進，市場研究機構IDC預測，2022年中國監控鏡頭部署量將達到27.6億台。按照上述預測計算，近14億中國人，平均每人監控鏡頭佔有量為2個。 報道還稱公共監控網絡的發展，不僅在提高治安水平、預防和打擊犯罪方面成果卓著，亦有效改善交通管理、應急指揮、防災預警和市政設施搶修等工作效率。

中國推行「天網工程」「雪亮工程」等計劃，逐步建置全方位的城市監控系統。（資料圖片）

市場研究機構IDC上周三（1月30日）發布上述報告，除了預測2020年中國監控鏡頭達到27.6億個，還稱中國未來幾年將在提升跟蹤活動的技術能力上再花費300億美元。報告指中國和美國是當今兩大人工智能（AI）發展速度最快和潛力最大的市場。

去年12月，IDC發布2019年中國人工智能10大趨勢預測，其中包括機器學習、影像融合、語音、語義等多模態電腦，以及人工智能由雲端部署向邊緣電腦計算擴展。據自由亞洲電台指出，中國已經建成世界最大視頻監控系統，該系統能準確識別行人年齡、性別、穿著等。

研究公司IHS Markit則稱，全球用於在監控畫面中搜尋人臉的伺服器將有四分之三被中國購買。去年9月，中國人臉識別技術開發公司商湯科技獲軟銀中國10億美元投資，估值達到60億美元。2017年10月，商湯科技的競爭對手曠視科技Face++亦獲得由中國國有資本風險投資基金領投的4.6億美元。

當前，中國各地大街小巷部署了人臉識別系統，記錄路人的一舉一動，政府將其稱為「智慧城市」。據內地多間傳媒報道，上周一（1月28日），福州市政府、福建省算域大數據科技有限公司與北京比特大陸科技有限公司簽署福州「城市大腦」合作備忘錄，助力福州市智慧城市建設。報道稱福州「城市大腦」是「數字福州」的智能中樞，將實現城市運行、行政管理和公共服務智能化。

（綜合報道）