【有片．多圖】初雪正式來臨！年初二北京多地降雪　氣象局：達標

今天（6日）是大年初二，不少北京市民清晨都驚喜地分享下雪的消息，北京市氣象局在上午9時亦透過微博宣布，20個人工觀測站中已有多於10個錄得零星降雪，達初雪標準，北京市2018年至2019年冬季的初雪正式來臨。

2019年農曆大年初二，北京各地出現零星降雪。圖為延慶區降雪。（北京日報）

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北京市氣象局透過官方微博「氣象北京」公告指出，北京地區初雪標準是滿足以下條件之一：全市20個人工站中多於10個站點觀測到有降雪現象；城區5站（朝陽、海淀、豐台、石景山、觀象台）均觀測到有降雪現象；或城區5站中的3個或以上站點觀測到有降雪現象，且至少1個站降雪量≥0.1毫米。

氣象局指出，截至9時發出公告為止，20個人工站中已有多於10個站點出現零星降雪，達到初雪標準。北京各地區民眾亦紛紛發布雪景圖片，蔚為大觀。

此外，北京市氣象台9時發布天氣預報，今天白天陰，有零星小雪或小雪，東風2、3級，最高氣溫攝氏2度；夜間陰（北部地區、西部山區有小雪或零星小雪）轉晴，東風2級轉北風3、4級，最低氣溫零下7度。今天午後到前半夜北部地區及西部山區有弱降雪，人體感覺陰冷，戶外活動應注意防寒保暖。

（北京日報、北京市氣象局）