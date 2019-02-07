中國使館慶祝中美建交40周年　崔天凱：合作是中美最好的選擇

當地時間2月6日晚，由中國駐美國大使館和美國子午線國際中心共同舉辦的慶祝中美建交40周年暨2019新春招待會在中國駐美使館舉行。 中國駐美國大使崔天凱在活動上發表致辭，他表示，中美合則兩利，鬥則俱傷，合作是中美最好的選擇。

美國商務部長羅斯（左）出席當晚的活動。（網絡圖片）

崔天凱大使首先向來賓致以新春祝福。他說，2019年是中美建交40周年，40年來，中美關係助推兩國發展，為兩國人民帶來巨大福祉；中美在國際問題上保持密切協調合作，為世界和平、穩定與繁榮作出重要貢獻。他表示，中美關係40年的發展歷程證明，中美合則兩利，鬥則俱傷，合作是中美最好的選擇。

崔天凱表示，當今世界正經歷深刻複雜變化，新的全球性挑戰層出不窮，比以往任何時候都更需要中美兩國進行合作；2018年12月1日，習近平主席和特朗普總統在阿根廷會晤，同意共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，為兩國關係發展指明了方向。

崔天凱說，為落實兩國元首達成的共識，中美兩國要促進相互瞭解、增進互信，避免戰略誤判；要對彼此保持開放、加強聯通；要加強人文交流、夯實兩國關係民意基礎；要妥善處理分歧，共同推動建設更加強勁、更加穩定的中美關係。

美方嘉賓體驗廣東醒獅。（網絡圖片）

美國商務部長羅斯、運輸部副部長甘達慶、白宮國安會亞洲事務高級主任波廷傑、財政部助理部長塞耶、國務院代理亞太事務助卿墨菲、美國華盛頓子午線國際中心總裁霍利迪等美國各界嘉賓約750人出席本次活動。

中國駐美使館還在活動現場啟動「中美友好故事分享活動」，舉辦「中美建交40周年圖片展」，回顧中美建交40年的風雨歷程，展示中美在政治、經貿、軍事、人文等各領域交流與合作成果，來賓紛紛駐足觀看。

當天，廣東省藝術團為來賓表演了舞蹈、魔術、民樂等節目，並展示了廣彩瓷燒制、廣州戲服製作、廣東醒獅等傳統手工藝技藝。

（人民網）