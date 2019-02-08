【非洲豬瘟】福建3疫區全部解鎖轉非疫情省　內地疫情趨勢減緩

據中新網報道，福建省官方披露，2月7日零時，經評估驗收合格，南平市延平區非洲豬瘟疫區解除封鎖。此前，莆田市城廂區、三明市尤溪縣2個非洲豬瘟疫區已分別於去年12月和今年2月解除封鎖。 至此，福建全省3起非洲豬瘟疫情已全部解除封鎖，該省恢復為非洲豬瘟非疫情省份。

內地非洲豬瘟疫情發生勢頭開始減緩。（Gettyimages/視覺中國）

報道稱，福建省非洲豬瘟防控應急指揮部提出一系列非洲豬瘟防控措施，並要求全省圍繞「人、車、豬、肉、料」五大環節，構建閉環的防控措施，將疫情監測排查，防止疫情再次發生。

據悉，福建全省從去年底莆田市城廂區爆發豬瘟案例後，人人「聞豬色變」，緊接著三明市尤溪縣也傳出一處養豬場，發病生豬27頭、死亡27頭；不到一星期後，南平市也跟著淪陷。由於閩台往來頻繁，如今福建全省解除非洲豬瘟封鎖，台媒《中國時報》報道稱，相關消息對台灣堪稱是一項好消息。

另據新華社此前報道，內地非洲豬瘟疫情發生趨勢開始減緩，今年1月新發疫情5宗，環比減少了76％。此外，截至2月1日，中國官方公布曾有25個省份發生過家豬和野豬疫情。目前，河南、遼寧、浙江、安徽、吉林、雲南、上海、湖南、湖北、江西、天津、北京、陝西、青海、四川、內蒙古、重慶、福建等18個省區市的疫區已全部解除封鎖。

（綜合報道）