【中印邊界爭議】印總理莫迪訪阿魯納恰爾邦　外交部：堅決反對

據報道，印度總理莫迪（Narendra Modi）周六（9日）到有主權爭議的阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh），即中國所程的藏南地區, 出席一項工程的奠基儀式, 引起中國不滿。這是莫迪任內第三度造訪該爭議地段。

中國外交部發言人華春瑩9日表示，中國政府從不承認所謂的「阿魯納恰爾邦」，堅決反對印度領導人到中印邊界東段地區活動。（資料圖片）

中國外交部發言人華春瑩對此回應稱，中方在中印邊界問題上的立場是一貫和明確的。中國政府從不承認所謂的「阿魯納恰爾邦」，堅決反對印度領導人到中印邊界東段地區活動。中方敦促印方從兩國關係大局出發，尊重中方利益和關切，珍惜兩國關係改善勢頭，不採取任何激化爭議、使邊界問題複雜化的舉動。

據了解，阿魯納恰爾邦雖然實際由印度控制，但中國一直視之為非法佔領，也是1962年中印戰爭的爆發地點。莫迪在2015年2月第一次訪問阿魯納恰爾邦，並在去年2月二度到訪該地區，出席多個公共設施的落成和奠基儀式，並在英德拉甘地公園演說，同樣引起中方「嚴正反對」。

另據印度新聞網站Times Now News上月13日報道，印度中央公共工程部（CPWD）日前公布了一些文件，顯示印度政府將在中印邊境5個邦建設44條「具有戰略意義」的公路，這5個邦包括查謨─克什米爾邦、喜馬偕爾邦、北阿坎德邦、錫金邦及阿魯納恰爾邦。報道稱，新公路將有助於在衝突時提升兵力部署的速度。

（綜合報道）