陝西漢中巴士突失控墜江致2死　警方否認涉乘客搶軚盤

綜合內媒報道，2月11日下午，陝西漢中市一輛巴士突然失控，墜入嘉陵江。事發時車上載有14名乘客及1名司機，事故造成1名乘客現場死亡，巴士司機唐某某經搶救無效死亡，2名女性乘客受輕傷正在治療，其餘11名乘客留院觀察。據報傷者含5名未成年人，其中年齡最小的僅5歲。

陝西漢中市一輛巴士11日下午突然失控墜江，造成2死多傷。（陝西新聞）

據了解，墜江巴士隸屬於漢中市汽車運輸公司寧強分公司，車牌號為陝F52868。當天下午，唐某某駕駛車輛行至寧青公路2KM+800米處時，車輛失控，撞斷公路護欄墜入江中。根據當地民眾事後在微信上傳的手機影片顯示，這輛巴士墜落到離路面至少20米高的嘉陵江邊，所幸被石頭擋住，僅車頭被江水淹沒了一半，有乘客因此得以從車尾後窗逃生。

當地政府在事故發生後組織救援工作。截至11日晚20時，車輛已被打撈上岸，現場救援結束，惟事故原因仍在調查中。另據當地政府官網顯示，涉事巴士的路線啟動運營至今不足一個月。

重慶巴士墮江，緣於一名乘客出手襲擊司機。（資料圖片）

近段時間以來，內地頻頻發生巴士暴力事件。去年10月，重慶萬州巴士墮江事故導致15人罹難，「惡霸」乘客滋擾巴士司機亦成為社會輿論焦點。今次陝西巴士墜江事件發生後，有部分網民猜測事故也和乘客搶軚盤有關，但其後遭到當地警方否認。

（澎湃新聞、央視新聞）