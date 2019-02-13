美媒稱中方與委內瑞拉反對派會談　中國外交部：虛假報道、假消息

美國《華爾街日報》周二（12日）報道，中國外交人員開始與委內瑞拉「臨時總統」瓜伊多（Juan Guaido）領導的反對派陣營會談，以保障中國在委內瑞拉的投資。 不過，中國外交部否認中方與委內瑞拉反對派接觸，直指相關報道是「虛假報道、假消息」，不知道其目的何在。

中國外交部否認中方與委內瑞拉反對派會談。（資料圖片）

中國外交部發言人華春瑩在今日（13日）舉行的例行記者會上表示，近一段時間以來，為推動委內瑞拉問題和平解決，中方和各方保持密切溝通接觸，支持國際社會為推動委內瑞拉朝野通過對話在憲法框架內尋求政治解決方案所做努力，中方願同各方一道，繼續為委內瑞拉問題和平解決發揮建設性的作用。

華春瑩續指，《華爾街日報》稱「中方與委內瑞拉反對派會談」的報道是虛假報道、假消息，又說近來個別媒體不斷地炮製一些虛假信息，不知道它的目的何在。「我們希望有關媒體秉持客觀、公正的原則做好新聞報道。關於當前委內瑞拉的問題，中方主張通過對話協商尋求政治解決方案。」

華爾街日報：中國外交人員做「兩手準備」保障投資

早前報道，《華爾街日報》引述知情人士指出，委內瑞拉拖欠中國接近200億美元（約1560億港元）國債，加上中國在當地有多個石油投資項目，眼見獲中、俄撐腰的總統馬杜羅（Nicolas Maduro）政治交困，備受下台壓力，中國外交人員做定「兩手準備」，近期開始接觸反對派陣營。