【中國時政】海外維吾爾族人發聲　要求中國公佈失蹤家人下落

中國被指將大量的維吾爾族人關押在多個教育營內，有在海外的維吾爾族人在網上響應「我也是維吾爾人」運動，紛紛拍攝短片展示失蹤家人的照片，要求中國當局盡快公佈這些人的近況。 發起人表示運動是受到阿不都熱衣木．黑伊特的事件啟發，有傳黑伊特在再教育營內死亡後，隨即在網上出現聲稱是黑伊特近期拍攝的片段，海外的維吾爾族人都希望當局能夠發放更多其他被關押的維吾爾族人的短片。

維吾爾援助協會日前在網上發起「我也是維吾爾人」（#MeTooUyghur）運動，號召在海外的維吾爾族人拍片，展示在新疆失蹤的親人照片。運動很快得到大量維吾爾族人響應，他們擔心失蹤的家屬被關押在再教育營生死未卜，要求中國當局盡快公佈他們的近況。

發起人表示運動是受到阿不都熱衣木．黑伊特的事件啟發。土耳其媒體上周報道，黑伊特在再教育營中受酷刑後身亡的消息，其後中國國際廣播電台土耳其語網發佈了一段聲稱是黑伊特的短片，否認黑伊特已死。片段中黑伊特健康狀況良好，並自稱涉嫌違法正在接受調查，但外界未能確定片段的拍攝時間和真偽。

現居土耳其的維吾爾人阿斯蘭•希達亞特亦參與運動，他外父於2018年11月2日失蹤，希達亞特希望當局能像黑伊特般，提供類似短片證明他外父仍然在世。

面對運動的訴求，中國外交部發言人華春瑩周二在例行記者會上回應說：「中國有十幾億人，難道需要把每個人放入短片放出去嗎？」她又多次要求記者，要向土耳其方面求證黑伊特死亡的消息來源。

（自由亞洲電台）