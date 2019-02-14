【華為風波】彭斯讚波蘭拘華為前高層　華使館：莫須有罪名不道德

美國副總統彭斯（Mike Pence）周三（13日）出訪波蘭華沙，期間他讚賞波蘭1月拘捕中國電訊巨企華為前高層王偉晶的行動。中國駐波蘭大使館今天（14日）回應指，美國以莫須有罪名抹黑與打壓中國企業，霸凌行徑非常荒唐且不道德。

美國副總統彭斯（演講台）周三（13日）訪問波蘭，由波蘭總統杜達（前右二）陪同前往美軍基地，為美軍打氣。（彭斯Twitter）

據先前報道，彭斯在會晤波蘭總統杜達（Andrzej Duda）後召開記者會，讚賞波蘭政府拘捕華為前高層，以及一名波蘭前安全官員，稱這展示出波蘭政府信守承諾，以保護波蘭和美國的電訊業和國家安全。

中國駐波蘭大使館對此回應指，美方個別人士企圖利用威脅和利誘手段，挑撥他國與中國關係，特別是在沒有任何事實依據的情況下，以莫須有罪名抹黑與打壓中國企業，這種霸凌行徑非常荒唐的、不道德，缺乏應有的舉止與風度。

華為副董事長：預謀打壓

使館又提到，健康穩定的中波關係符合兩國共同利益。中波在共建「一帶一路」和「16+1合作」框架下，各領域合作成果豐碩。中方希望波蘭「奉行獨立自主的原則，作出客觀公正的決策」，繼續為中國企業在波投資經營提供公平、公正及透明的環境，確保中波關係發展不受任何干擾和破壞。

華為副董事長徐直軍則就此批評，美方的封殺是一場有預謀的打壓，他質疑美方並非出於安全考慮，而是「有其他動機」，包括擔心某些國家選擇採用華為設備，變相令美國難以取得這些國家的數據。

（綜合報道）