鋼琴家郎朗獲「法國勝利大獎」成首位中國得獎者　現場彈蕭邦名曲

據中新網報道，北京時間14日，國際知名鋼琴家郎朗出席了在巴黎塞納河畔藝術中心舉行的「Victoires de la Musique」頒獎典禮，並獲得「法國勝利大獎」， 是首位獲得該項榮譽的中國人。

當天，郎朗在現場演奏了蕭邦的《第一號鋼琴圓舞曲》（Grande valse brillante）和《愛美麗圓舞曲》（Amélie Poulain）。他其後也在微博裡分享喜悅稱，「今天很開心也很榮幸在巴黎獲得了『法國勝利音樂大獎』，作為首位獲得該國際音樂大獎的中國人我特別驕傲也特別的自豪。」他並感謝到場支持的支持者，指獲得了歐洲重要音樂獎項的大滿貫，是他音樂生涯中的一個里程碑。​

據悉，郎朗曾獲得德國古典回聲大獎（Echo Klassik Award），全英音樂大獎（BRIT Awards），荷蘭愛迪生大獎（Edison Klassiek）及奧地利莫扎特大獎，取得歐洲重要唱片大獎大滿貫。

而法國勝利音樂大獎「Victoires de la musique」起源於1985年的法國年度音樂大獎，由法國國家電視網評選頒發。獎項涉及流行音樂、古典音樂和爵士樂三大音樂門類，是業內專家認為最具有權威的世界音樂大獎之一。

（中新網）