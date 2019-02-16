廣東東莞紙廠發生氣體中毒事故　工人被困污水池7死2傷

據《央視新聞》報道，周五（15日）晚上，東莞市中堂鎮雙洲紙業有限公司發生氣體中毒事故。該廠9名工人在一污水調節池內被困，7名工人送醫搶救無效死亡，2名受傷工人生命跡象平穩。

東莞市中堂鎮雙洲紙業有限公司發生氣體中毒事故，致7死2傷。（紅星新聞）

報道稱，事發後，當地政府官員到指揮應急處置，現場成立事故處置領導小組，開展醫療搶救、善後處置等工作。目前，涉事公司相關人員已被控制，正調查事故原因。

另據《紅星新聞》報道，據悉知情人士稱，從周六（16日）上午開始，涉事紙廠內幾乎空無一人，「今天是周末，不知道是日常休息，還是因為事故臨時停工了」。目前紙廠大門口停了數輛印有「東莞公務」「中堂公務」等字樣的車輛，有警務人員在現場執勤。

工廠附近的市民表示，該廠周邊已被相關部門封鎖，無關人員、車輛均難以進入，「通往紙廠的道路上，2公里外就設置了警戒線」。紙廠附近的汽車修理廠工人則表示，事故發生前後，他並未聽到異常聲響，也沒有聞到異常氣味，「我也是看新聞知道才發生了氣體中毒事故」。

東莞市雙洲紙業有限公司官網顯示，該公司成立於2002年，位於廣東省重點造紙基地東莞市中堂鎮的吳家湧第二工業區，在中堂造紙產業基地的範圍內，企業現有職工800餘人。

（綜合報道）