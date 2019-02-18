港大深圳醫院被揭鏡頭對正病床　女子除衫做心電圖檢查恐片段外洩

近日，深圳一名女士在香港大學深圳醫院急診科做心電圖檢查時，發現在牆上竟有一個網絡攝影機的鏡頭正對著病床。 該女士做完檢查後，恐怕私隱洩露，於是與護士長達成共識，相約一起查看及刪除錄像內容，但其後醫院並未如約與她一起查看及刪除錄像內容，卻自稱私下已刪除錄像。

近日深圳一名女士在香港大學深圳醫院急診科做心電圖檢查時，發現在牆上竟有一個監控鏡頭正對著病床。（《南方都市報》）

2月13日（上周三），赫小姐因發燒、心悸前往港大深圳醫院就診，當她要做心電圖檢查時，突然發現牆上有一個閃爍著藍燈的監控探頭正對著她的床位拍攝。

赫小姐表示，因為做心電圖檢查需要掀起上衣，當時她詢問護士是否有監控探頭，並要求拉好簾子，但護士只是象徵性地拉了一下，簾子也蓋不住攝像鏡頭。赫小姐氣憤地說：「檢查前沒有人告訴我這裏有攝像頭。」

其後赫小姐擔心私隱洩露，要求查看及刪除相關錄像，並打電話報警。隨後，在警方見證下，她與值班護士長達成共識，約好2月14日（上周四）在醫院一同查看及刪除錄像內容。值班護士長解釋，設置監控探頭主要用於防止醫療糾紛。

值班護士長曾稱，設置監控探頭主要用於防止醫療糾紛。（南方+客戶端/廣東公共DV現場微信號）

到了2月14日，赫小姐依約來到醫院時，當天負責接待的值班護士長卻表示錄像已經刪除了，同時稱該監控探頭是經過醫院登記備案的。赫小姐表示，先前雙方約定在查看錄像後，當著自己的面刪除，但現在醫院自稱私下刪除錄像，在這情況下她無法確信自身私隱沒有洩露可能。

醫院：監控設備並未備案

2月15日，港大深圳醫院回應稱，出於診療需要，急診科自行在分流區公共區域安裝監控設備，彌補拍攝死角，但未向醫院備案。隨後急診科在該區域設置心電圖檢查室時，未考慮到已存在的監控系統，才導致事件發生。

目前，醫院已要求急診科立即拆除自行安裝的監控設備，並按醫院工作規範重新申請，同時將心電圖檢查室調整到診療區域內。針對赫小姐擔心的錄像外流情況，院方稱未發現急診科的監控錄像資料外流。

（南方+客戶端）