【有片】解放軍火箭軍開通微博「東風快遞」　網民：發貨快準狠

解放軍火箭軍近日開通了名為「東風快遞」和「中國火箭軍」的2個微博賬號，並發布短片宣傳「使命必達」理念，贏得網民熱烈迴響；其後更舉行抽獎環節，向網民送出火箭模型獎品。 不少網民在微博下方留言，笑稱這是「中國最強快遞」，還有人引用此前中國航天科工集團的微博宣傳語，認為火箭軍「發貨快準狠，敵人兩行淚」。

解放軍火箭軍開通微博「東風快遞」，獲得網民熱烈迴響。（微博截圖）

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解放軍火箭軍官方微博「東風快遞」周二（19日）上午發布了第一條微博，內容寫道「久等了，我來啦！我是東風快遞，即日開始『營業』」。在不少網民的熱切回應下，該微博又稱「都在問我送導彈嗎？不送！但我們送導彈模型！」呼籲網民關注火箭軍的兩個微博賬號，並將透過微博抽獎方式送出一個導彈模型。

相關微博隨即引來大量網民留言，有人逗趣說「抽個1:1模型吧？」還有人搬出此前中國航天科工集團模仿電影《流浪地球》的台詞，調侃「快遞千萬家（間），東風第一家（間）。發貨快準狠，敵人兩行淚。」

火箭軍是解放軍五大軍兵種之一，由於其裝備的飛彈大多以「東風」開頭，被俗稱為「東風快遞」。火箭軍由中央軍委直接領導指揮，以地對地常規及戰略飛彈為主要裝備，擔負常規飛彈目標打擊及核反擊戰略作戰等任務。

網民熱議：

為了勝利！向我開炮！不不不，給我送快遞！ 這邊是全宇宙包郵呢 可以指定東風快遞速達嗎 領獎需要報經緯度嗎？

（微博）