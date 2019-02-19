【李銳逝世】告別式明舉行　獨立記者高瑜被禁止前往弔唁

中共已故領導人毛澤東的前秘書李銳於上周六（16日）清晨在北京逝世，享年101歲，其告別式將於明天（20日）在北京八寶山公墓舉行。 惟李銳生前好友、中國獨立記者高瑜近日在Twitter上表示，她和維權律師浦志強都接到通知，不准去李家弔唁，也不能參加喪禮。

為阻止我到李銳先生家弔唁，阻止我週三到八寶山再見李銳老最後一面，中午國保和警察就到我家，告訴我開始24小時上崗。 — 高瑜 (@gaoyu200812) 2019年2月18日

高瑜在Twitter上表示，「為阻止我到李銳先生家弔唁，阻止我20日到八寶山再見李銳老最後一面，中午國保（中國安全保衛）和警察就到我家，告訴我開始24小時上崗。」

高瑜並回覆網民的回應稱，國保和警察到她家上工的日期就是這兩天，預計會持續到20日中午，除了24小時被監視外，出門還得坐警車。高瑜隨後又發文稱：「浦志強也接到通知，這兩天不准去李銳家弔唁，不准參加20日早晨的遺體告別。」

中共已故領導人毛澤東的前秘書李銳於2月16日清晨在北京逝世，享年101歲。（資料圖片）

有消息指，中組部商定將按正部級待遇為李銳舉行告別儀式。李銳與前妻范元甄之女李南央早前對此發表聲明表示，李銳絕對不能接受將他定位為一個共產黨的正部級來進行追悼，其意願是死後「不開追悼會，不進八寶山，不蓋黨旗」。

不過，李銳現任妻子張玉珍此前也曾發表聲明，否認存在上述的「三不」遺願，又稱他自得病以來，始終受到中共相關單位的重視和關注。

中國官方目前暫未公布李銳死訊，但微博上已有網民就此展開討論。至於明天的追悼會是否有中共領導人送花圈以及官方如何評價李銳，同樣備受外界关注。

（多維新聞）