受害大象超400頭　「象牙走私女王」楊鳳蘭遭坦桑尼亞判囚15年

涉嫌走私860件象牙，而被稱為「象牙女王」（Ivory Queen）的中國女商楊鳳蘭，2015年遭坦桑尼亞當局逮捕，在當地時間2月19日，被判處15年有期徒刑，有外媒稱這是打擊非洲盜獵的一大勝利。

圖為象牙女王楊鳳蘭走私的象牙。（AP）

綜合外媒報道，現年69歲的中國籍女商人楊鳳蘭，自1970年代起就長居在坦桑尼亞，不但是當地一家知名中餐店的負責人，還曾擔任坦桑尼亞中非商會副會長，而她藉此職務，於2000年至2004年期間走私860件象牙，受害大象超過400頭，總價值高達645萬美元（約合5千萬港幣），當局經過長達1年的追捕，終於在2015年逮捕楊鳳蘭及其坦桑尼亞同夥。

坦桑尼亞檢察署署長指控，楊鳳蘭利用她與中坦高層的關係，在東非和中國之間建立了一條象牙供應鏈，將象牙走私到世界各地，判處楊與另2名坦桑尼亞同夥各15年有期徒刑，另外楊須賠償走私象牙總價的2倍金額，也就是1290萬美元（約合1億港幣），否則刑期再加2年。

據外媒《CNN》指出，身為非洲最惡名昭彰的走私販子之一，「象牙女王」被處以有史以來最嚴厲的判決，這一具有里程碑意義的裁決，可以警告那些走私動物、非法盜獵，且與東非各國高層關係良好的商人，勿知法犯法。

（綜合報道）