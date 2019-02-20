【軍老虎】中央軍委原參謀長房峰輝受賄行賄罪成　被判處無期徒刑

據新華社消息，20日，軍事法院依法對中央軍委聯合參謀部原參謀長房峰輝受賄、行賄、巨額財產來源不明案進行了宣判，認定房峰輝犯受賄罪、行賄罪、巨額財產來源不明罪，數罪並罰，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，追繳的贓款贓物上繳國庫。

房峰輝（右）與張陽是老搭檔。如今一死一判無期。（網上圖片）

據資料顯示，房峰輝1951年生，陝西省旬邑縣赤道鄉人，中國人民解放軍上將，中國共產黨第十七屆、十八屆中央委員會委員，中央軍委委員，第十一屆全國人民代表大會代表。1998年晉升少將軍階，2005年7月晉升中將軍階，2010年7月19日晉升上將軍階，2018年因為貪污案被中央軍委開除軍籍、取消上將軍階；此後在10月被中共中央開除黨籍。

此前曾有消息稱，房峰輝在2007年6月至2009年10月擔任原北京軍區司令。在此期間，房峰輝大發橫財，賣出不少軍產地皮，其中292醫院的地皮就賣出47億（人民幣，下同）。

另外，房峰輝還指使下級拆掉原北京軍區大院數十棟樓，再斥資近10億新建五星級的華北賓館。此後，房峰輝更斥資6000萬興建軍區大院南大門和院內道路，而新建的門診部大樓改為京西醫院，再任用其親信擔任京西醫院院長。

中共內部認為，「郭徐」兩人經營軍隊多年，對解放軍產生的遺毒需要持續的清洗。（資料圖片）

對於本就身處軍方高位的房峰輝而言，其「行賄」對象應是比自己職務更高之人。房峰輝是郭伯雄的老鄉兼舊部，他在任蘭州軍區下轄的第21集團軍副軍長、軍長時，是時任蘭州軍區司令員郭伯雄的下屬。房峰輝從新疆轉戰廣州再北上京城，十多年一路升到將軍，正值郭伯雄和徐才厚當政時期，因而外界有分析認為，其行賄對象只能是掌握軍隊人事大權的郭徐兩人。