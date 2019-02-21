華中科技大學開通中國首個5G校園試驗網　速度較4G提升近16倍

《湖北日報》報道，中國首個5G校園試驗網在位於湖北武漢的華中科技大學開通。5G遠程教學、5G夜視無人機校園巡邏等新應用程式將逐步在該校內上線。

報道指，這是湖北中國移動公司聯合華中科技大學設立的「5G聯創行業應用開發實驗室」取得的重要階段性成果。在5G網絡建設上，湖北中國移動公司已在武漢光谷區域、漢口江漢區和江灘演示區完成5G規模試驗網等100座基站的建設，並開展5G測試試驗。

已完成的5G測試顯示，單個5G用戶下載速度達1.6Gbps，相比4G網速提升近16倍；5G時延為4G的十分之一，5G每平方公里用戶連接數達到4G的20倍以上（按：4G每平方公里最大用戶連接數約為5萬個）。

報道稱，按照「5G聯創行業應用開發實驗室」計劃，湖北省將利用5G網絡優勢，在校園應用創新、行業應用拓展及雲端智能機器人技術方面研究，推進5G產業化進程。目前，5G雲端智能機器人、5G無人船環境監測、5G遠程教學、5G夜視無人機校園巡邏、5G遠程簽名等5G應用程序已經問世。

湖北今年將建2000座5G基站

湖北中國移動公司表示，5G網絡是雲技術與機器人理想的通信網絡，連接可靠性高達99.999%，能滿足各類遠程應用對時延和可靠性的挑戰。今年，該公司將在湖北省投資10億元人民幣，建設2000座5G基站，其中武漢1500座，覆蓋軍運會場館等重點區域。