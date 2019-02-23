【中美貿易戰】新華社：談判取得巨大進展　中美雙方決定延長兩天

正在美國華盛頓進行中美貿易新一輪談判的國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，在當地時間周五（22日）與美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室會面。據《新華社》報道，劉鶴轉達國家主席習近平致特朗普的問候口信，特朗普則宣布談判取得「巨大進展」，為此雙方決定延長兩天。

習近平在口信中稱願與特朗普以各種方式保持密切聯繫，並指出雙方團隊為落實此前在阿根廷G20「習特會」上所達成的共識展開密集談判，並取得積極進展，「希望雙方繼續本着相互尊重、合作共贏的態度，再接再厲，相向而行，達成互利雙贏的協議」。

特朗普提到非常期待「在不久的將來」再次同習近平會晤，「共同見證美中經貿關系的歷史性時刻」。（美聯社）

劉鶴表示，再次訪問華盛頓就是為了進一步落實「習特會」達成的重要共識，推動經貿談判在已有基礎上取得更大進展，「兩天來，兩國經貿團隊進行了富有成效的談判，在貿易平衡、農業、技術轉讓、知識產權保護、金融服務等方面取得積極進展」。

特朗普則表明中美關係極其重要，「當前兩國關係十分良好」，新一輪高級別經貿談判亦取得「巨大進展」。但由於同時仍有不少工作需要完成，特朗普指中美雙方已經決定將談判延長兩天，「我相信雙方將最終達成一個有意義、對兩國都有利的協議」。特朗普又特別非常期待「在不久的將來」再次同習近平會晤，「共同見證中美經貿關係的歷史性時刻」。

（新華社）