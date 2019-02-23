中國與沙特投資逾百億美元建煉油廠　將成為最大中外合資企業

沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）周四（21日）訪華，翌日與中國國家主席習近平會面。 內媒報道指，在穆罕默德訪華期間，兩國簽署數百億美元合作備忘錄，其中位於遼寧盤錦的煉化一體化項目，總投資高達100億美元（約合784.7億港元），建成投產後將成為最大的中外合資企業。

習近平周五（22日）在北京人民大會堂，會見訪華的沙特阿拉伯王儲穆罕默德。（資料圖片）

在周五（22日）舉行的中沙投資合作論壇上，國家發改委副主任兼國家統計局局長寧吉喆介紹，中沙雙方當日簽署了第二輪產能與投資合作重點項目諒解備忘錄（MOU），共同確定第二批18個重點項目，涉及能源、石化、製造業、資訊技術等領域。

沙特阿拉伯國家石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）透露，這批項目包括將與中國兵工集團、盤錦鑫誠集團合資成立的「華錦阿美石化公司」（Huajin Aramco Petrochemical Co. Ltd.），其中中國兵工集團持股比例最大，為36%；沙特阿美其次，持股比例35%；盤錦鑫誠持股29%。

據悉，作為備忘錄的一部分，中國兵工集團今年還計劃與沙特阿美公司、遼寧省交通建設投資集團公司3方合資成立成品油零售企業，在目標市場建立零售加油站網絡，為當地市場提供高質量的成品油。

此外，沙特阿美與浙江省能源集團還將在未來5年內，在浙江省內建立大規模的成品油零售網絡，零售業務將與浙江石化整合，作為精煉產品的分銷渠道。沙特阿美行政總裁Amin Nasser指出，這些協議表明該公司對中國市場的承諾，並有助於加強公司在亞洲下游業務網絡的戰略整合。

（綜合報道）