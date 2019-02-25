【Huawei Mate X】BBC：華為推可摺疊式手機　自信創新領先業界

繼對手三星早前發布可摺疊式手機 Galaxy Fold，華為亦在西班牙巴塞隆拿推出同類型號Mate X。據BBC昨日（2 月 24 日）報道，華為在發布會上容許會眾近觀Mate X，但三星則未有類似做法。

Huawei MAte X 歐洲定價為 2299歐羅

+ 2

據早前報道，Huawei Mate X 與 Samsung Galaxy Fold 不同，採用的是外翻式設計，最大分別，是全機只有一個可以摺疊的柔性屏幕（Galaxy Fold 的是外面一個 4.6 吋屏幕，加上裡面一個 7.3 吋幕）。

與 Galaxy Fold 一樣，Huawei Mate X 內置雙電池，合共 4500mAh 的超大續航電力，而且支援了新制式的 SuperCharge 55W 快速充電，據官方講，只需要 30 分鐘即可充滿 80％ 以上的電力。

5G安全關切仍揮之不去

除了設計突出，Huawei Mate X 亦支援了 5G 網絡，其雙卡雙待機能支援 5G+4G 的連線。

BBC 科技記者Rory Cellan-Jones評價：「對華為5G配備的安全關切仍在今年的世界移動通信大會揮之不去。但該企業在一個有自信甚至傲慢的記者會上，堅定表達它如今是智能電話的領先創新者。」

定價超過2萬港元

報道亦引述移動通信分析公司Opensignal的分析師 Ian Fogg，他就此評價：「（Mate X）支援5G，並立刻與過去10年的智能電話設計截然不同。但5G也正登陸常規設計的智能電話，價格較低也較快。正因如此，相比智能電話的擴充顯示，更多人今年將體驗5G好處。」

據官方所講，Mate X歐洲定價為 2299歐羅，換算為港幣即超越 $20,300，比起 Galaxy Fold $1980USD、即約 ＄15,000 的售價相比，Huawei Mate X 的吸引力就明顯較低，而且要等到 2019 年年中才正式發售。