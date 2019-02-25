四川自貢榮縣兩天三震民眾恐慌　官方停止開採頁岩氣

撰文：楊青之
最後更新日期：
近兩日來，四川省自貢市榮縣接連發生三次4級以上地震，平均震源深度5千米，已造成2人死亡。
地震頻發造成民眾恐慌，懷疑與自貢市頁岩氣開採有關。對此，榮縣官方今天（25日）下午宣布，即日起，全縣停止開採頁岩氣。
地震造成房屋損壞。（網上圖片）
24日5點38分，四川自貢市榮縣發生4.7級地震。此後，25日上午8點40分，再次發生4.3級地震，下午1點15分，又發生4.9級地震，震源深度均為5千米。據報道，有2人因在街道行走過程中，遇三樓陽台護欄掉落下來砸傷致死。
當地民眾表示，地震頻發作為一個四川人都害怕。有網友質疑，連續地震與開採頁岩氣有關。據網傳視頻顯示，當地民眾高舉寫有「保護家園，抵制頁岩氣開採」的橫幅在街上遊行。有民眾表示，自從自貢開採頁岩氣後，當地就地震不斷，現在本地人幾乎人人反對，但當地政府還是不為所動。
針對市民的質疑，榮縣縣委副書記、縣長鄭小清今天下午已當面向榮縣群眾宣布，「自今日起，榮縣全縣範圍內停止開採頁岩氣。」
不過四川省地震局組織專家接受內媒訪問時表示，目前不能確定此次地震的發生與工業開採有關，此次連續發生地震的震源深度都在5公里左右，人類工業開採活動達不到這一深度，從目前掌握的情況看，仍然屬於天然構造地震範疇，相關問題還需要進一步研究論證。
地震造成房屋倒塌。（網上圖片）
自貢市頁岩氣資源豐富，當地政府提出力爭到2020年建成四川省重要的頁岩氣產業裝備基地和川南國家級頁岩氣試驗區利用基地。
頁岩氣開採是否可能誘發地震在國際上已有爭論，在重慶也曾進行過相關調研。專家表示從國際上的研究來看，理論上，頁岩氣開採是明確地可以誘發地震的，美國、加拿大、英國已經有很多這樣的報道。頁岩氣開採誘發地震存在很多方面的因素，與注水壓力的大小、注水的體積、地下的地質結構是否穩定都有關係。