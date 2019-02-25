四川自貢榮縣兩天三震民眾恐慌　官方停止開採頁岩氣

近兩日來，四川省自貢市榮縣接連發生三次4級以上地震，平均震源深度5千米，已造成2人死亡。 地震頻發造成民眾恐慌，懷疑與自貢市頁岩氣開採有關。對此，榮縣官方今天（25日）下午宣布，即日起，全縣停止開採頁岩氣。

地震造成房屋損壞。（網上圖片）

24日5點38分，四川自貢市榮縣發生4.7級地震。此後，25日上午8點40分，再次發生4.3級地震，下午1點15分，又發生4.9級地震，震源深度均為5千米。據報道，有2人因在街道行走過程中，遇三樓陽台護欄掉落下來砸傷致死。

當地民眾表示，地震頻發作為一個四川人都害怕。有網友質疑，連續地震與開採頁岩氣有關。據網傳視頻顯示，當地民眾高舉寫有「保護家園，抵制頁岩氣開採」的橫幅在街上遊行。有民眾表示，自從自貢開採頁岩氣後，當地就地震不斷，現在本地人幾乎人人反對，但當地政府還是不為所動。

針對市民的質疑，榮縣縣委副書記、縣長鄭小清今天下午已當面向榮縣群眾宣布，「自今日起，榮縣全縣範圍內停止開採頁岩氣。」

不過四川省地震局組織專家接受內媒訪問時表示，目前不能確定此次地震的發生與工業開採有關，此次連續發生地震的震源深度都在5公里左右，人類工業開採活動達不到這一深度，從目前掌握的情況看，仍然屬於天然構造地震範疇，相關問題還需要進一步研究論證。