【越南特金會】金正恩南寧落車劃火柴抽煙　妹金與正在旁捧煙灰缸

第二次「特金會」舉行在即，朝鮮領袖金正恩今日（26日）早上約8點15分乘坐火車抵達越南邊境城市同登，再轉汽車到達目的地河內。 有網傳影片顯示，金正恩所乘坐的火車專列，今日凌晨曾在廣西南寧停留約1小時，他本人疑似落車抽煙走動。

金正恩專列今日凌晨停留南寧1小時。（路透社）

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2月23日下午5點，金正恩專列從平壤出發，約當晚9點30分抵達中國丹東，之後一路經過瀋陽、天津、石家莊、武漢、長沙、襄陽、桂林、柳州、南寧、憑祥等地。此次專列並未經過北京與廣州，而是選擇了最短的路線抵達中越邊境，但全程也超過60小時。

中國社會科學院主管的《中國經營報》報道，今日凌晨2時30分，專列抵達廣西南寧，並在此停車。一名形似金正恩的男子與隨行人員下車活動，有人拿起相機，開著閃光燈拍攝。約1小時後，專列重新出發。

另據日本TBS新聞所拍攝的一段影片顯示，金正恩當時下車抽煙透氣，並與外相李勇浩等朝鮮高級官員交談。值得一提的是，金正恩用火柴點燃香煙，而不是打火機。

畫面中還出現手端水晶煙灰缸的金正恩胞妹、朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長金與正，以及朝鮮著名三池淵管弦樂團團長玄松月的身影。

金正恩疑似在專列凌晨停留南寧期間，下車抽煙走動：