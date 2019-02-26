外交部回應美軍艦再穿越台灣海峽：堅決反對美方挑釁行動

美國太平洋艦隊證實，美國海軍兩艘軍艦周一（25日）通過台灣海峽。對此，中國外交部周二（26日）回應指，中方堅決反對美方採取的挑釁行動，已經向美方提出了嚴正交涉。

中國外交部周二（26日）回應美國軍艦穿越台海，稱中方堅決反對美方採取的挑釁行動。（資料圖片）

美國太平洋艦隊聲明稱，導彈驅逐艦斯特西姆號（USS Stethem）及後勤補給艦凱薩查維斯號（Cesar Chavez）25日通過台灣海峽，以展示是美國致力維護印太地區的自由與開放的承諾。

中國外交部發言人陸慷26日在記者會上回應稱，這類的問題過去中方已經多次表明立場，堅決反對美方採取的一些挑釁行動，無助於台海地區穩定，無助於中美關係。中方相關部門已經向美方提出了嚴正交涉。

美軍導彈驅逐艦「麥克坎貝爾」號（USS McCampbell）和「迪爾」（USNS Walter S.Diehl）號補給艦上月24日曾通過台灣海峽。（資料圖片）

美國的軍事舉動，正值美國總統特朗普表示美中兩國十分接近達成貿易協議之時，另外特朗普周三及周四會在越南與朝鮮領袖金正恩舉行峰會。路透社報道，美軍有關的頻率似乎增加，並指今次航行可能進一步加劇與中國的緊張關係，而台灣更可能會將這視為特朗普政府的支持。

據悉，這是今年以來美艦第二次過台灣海峽，也是去年10月以來的第四次此類行動。美國太平洋艦隊「麥克坎貝爾」（USS McCampbell）號驅逐艦和「迪爾」（USNS Walter S.Diehl）號補給艦上月24日通過台灣海峽後，中國官媒《環球時報》發表社評稱，美國軍艦過台海的真正目的是進行地緣政治示威，但肯定起不到恐嚇中國的作用。

（綜合報道）