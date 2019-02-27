「千人計劃」華裔學者騙取美大學研究經費　美法院裁定欺詐罪成立

據《美國之音》27日報道，美國聯邦法官上周裁定，前弗吉尼亞理工大學（Virginia Tech）教授張以恆（YiHeng Zhang）一項陰謀欺騙聯邦政府、三項偽證和一項通過作偽證妨礙司法的罪名成立，但法官尚未公布刑期。

華裔學者張以恆遭美聯邦法院判決騙取美國研究經費罪名成立。（Roanoke PD）

裁判的結果指出，張以恆此前是弗吉尼亞理工大學的生物系統工程教授。他於2012年成立了一家名為「Cell-Free Bioinnovations Inc.」（CFB）的研究公司。該公司研究活動完全依賴100萬美元的小額商業補貼，而這筆經費是該公司向聯邦能源部及國家科學基金會（NSF）申請得來。但是張以恆的CFB公司未將申請款項用在弗吉尼亞理工大學，違背將弗吉尼亞理工大學自行研發技術產業化的初衷。

張以恆（右）此前是弗吉尼亞理工大學的生物系統工程教授。（Virginia Tech）

此外，在審判當中，檢方提供的證據表明，至少從2014年起，張以恆同時領中美兩份全職薪資，一方面，以研究員的身分在中國科學院天津工業生物技術研究所工作領薪。另一方面，張以恆在2015年交出已在中國完成的研究作為申請案，向美國NSF騙取研究經費，再用於公司的其他研究，而不是用於申請的項目。而且為了妨礙司法調查，張以恆還向政府調查人員提交虛假的工作表。

據悉，張以恆來自中國湖北武漢，曾入選天津市「千人計劃」，他在2017年9月被美國聯邦調查局（FBI）逮捕。張以恆的辯護律師則表示，美國政府起訴張以恆是對中國及其竊取美國技術和科研成果的猜疑。

（美國之音）