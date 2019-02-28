巴基斯坦空管致川航客機盤旋6小時後返航　機長：燃油太多難降落

巴基斯坦軍方昨日（27日）在其領空擊落兩架印度戰機並俘虜1名機師後，巴基斯坦領空關閉，駛經的國際航班需折返起飛地或改道。 四川航空由成都飛往杜拜的3U603航班因此需要返航，期間在空中更盤旋了近6小時，「至少轉了30圈」，機長則解釋稱因燃油太多沒法即時降落。

航班重新申請航線後改道前往杜拜，於今日（28日）香港時間早上10時40分在杜拜機場降落。（《封面新聞》）

據報道，該航班於昨日下午2時53分從成都雙流機場起飛，當晚8時56分返航，在雙流機場降落。航班飛行軌跡顯示，該航班在起飛不久後就返回機場附近空域，盤旋多圈。

一名乘客表示，機長和乘務長曾多次解釋說，返航是因為巴基斯坦實施空域管制，而在空中盤旋是因燃油太多沒法降落。

內地知名航空博主「航空物語」解釋，如果機體重量超重，則降落過程中可能發生危險，而本次事件中，由於航班飛機沒有安裝放油設備，又無法按計劃消耗過多燃油，因此被迫在空中盤旋，消耗油量，以減輕飛機重量並降落。

航班改道抵達杜拜

該航班於今日（28日）凌晨零時55分左右再次起飛，並於香港時間早上10時40分在杜拜機場降落。據一名乘客表示，航班原來的航線是由昆明出境，經緬甸、孟加拉、至印度、巴基斯坦，最後經伊朗抵達杜拜。航班重新申請航線後改道，由烏魯木齊出境，走哈薩克、烏茲別克、土庫曼，經伊朗，再抵達杜拜。

客機在半空狂轉30圈引起了網友注意，不少人嘲道：「太浪費了，怎麼不飛到其他城市溜一圈回來」、「成都空中一日遊」、「給轉暈圈了」、「鬼知道我看了多少遍，笑死了」。

（綜合報道）