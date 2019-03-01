【中美貿易戰】被WTO裁定糧食補貼過多「不守義務」　中方表遺憾

世界貿易組織（WTO）近日裁定中國對部分糧食提供的補貼超出限制，批評中國是「不遵守自己義務」。 中國商務部對此表示遺憾，又強調農業是國計民生的基礎產業，政府提供支持是各國通行做法。

事緣在2016年，美國向WTO投訴中國對秈稻（絲苗米）、粳稻、小麥、粟米的最低補貼措施超出限制。WTO調查後發現，中國在2012至2015年間確有就除粟米以外的其他糧食向農民提供超過8.5%的補貼幅度限制，導致中國糧食的收購價格「人為地高於市場水平」，從而提高中國農產品的國內產量，減少進口，嚴重干擾正常貿易，「不遵守自己義務」。

商務部相關負責人強調農業是關係到國計民生的基礎產業，政府對本國農業提供支持是各國的通行做法，也是世貿規則的允許範圍。（視覺中國）

中國商務部條約法律司負責人回應指，中國歡迎WTO駁回有關粟米補貼的訴請，但對未能支持中國有關小麥、稻谷最低收購價政策補貼水平計算的主張表示遺憾。負責人強調，農業是關係到國計民生的基礎產業，政府對本國農業提供支持，保障農民收入，維護糧食安全，是各國的通行做法，也是世貿規則的允許範圍。

負責人重申中國一貫尊重世貿規則，將認真評估專家組報告，並根據世貿組織爭端解決程序妥善處理，積極維護多邊貿易體制的穩定性，繼續以符合世貿規則的方式促進本國農業發展。據了解，中國可在未來60日就裁決上訴。

（商務部）