【最高法卷宗丟失】失聯一周崔永元於中傳大現身　首發微博遭刪

內地當局上月底公布「陝北千億礦權案」有關卷宗丟失一事的調查結果，揭發竟是承辦案件的法官王林清監守自盜。 而最初在微博揭發該案，且協助王林清拍片自證清白，甚至揚言「可以一起死」的央視前主持人崔永元，自此後就一直失聯，惹來不少猜測。今天（3月1日），已消失多天的崔永元在其微博發聲。不過該微博隨後被刪除。

崔永元失聯多天終再度現身並更新微博。（微博）

崔永元已消失一個星期，中國傳媒大學在官網發布新聞稿，指該校黨委書記陳文申到「崔永元口述歷史研究中心」調研，並提到「中心創始人崔永元等匯報了研究中心成立以來取得的主要成績」，這是崔永元事後首次現身，他其後亦終再度更新微博，高興表示「開學了！」。外界認為這一消息表明，早前被指牽扯到陝西千億礦權案卷宗丟失一案的崔永元已經恢復了自由，而且，至少至今沒有受到波及。

不過中午之後，崔永元的微博就被刪除。是自己刪的，還是被刪的目前並不得知。隨後，中國傳媒大學官網也將新聞稿刪除。據了解，兩條消息幾乎在同一時間發布，並在同一時間段刪除，這讓事件變的越來越復雜。有分析認為，該微博並非崔永元本人所發，微博的語言風格與崔永元此前的言論並不符合。

崔永元口述歷史研究中心於2012年成立，創辦人是中傳校友崔永元，其是全國首個專門從事口述歷史收集整理和學術研究的高校機構，如今更已成為全國最大的口述歷史資料庫和專業研究機構。據新聞稿指出，崔永元感謝校方一直給予的支持，並就中國口述歷史事業的長遠發展及口述歷史學院相關事宜提出初步規劃意見。

王林清承認自己偷拿卷宗，一為洩憤，二為阻止別人辦案。（央視截圖）

值得一提是，崔永元至今尚未回應王林清監守自盜一事，但鑑於王林清已涉嫌犯罪被立案偵查，意味著崔永元亦有可能涉嫌參與犯罪，以致外界一直猜測此前的失聯或與被帶走協助調查有關。

（綜合報道）