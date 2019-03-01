在美被綁架華人廖若晨已遭撕票棄屍沙漠　FBI：兩名兇手逃回中國

去年在美國洛杉磯被綁架失蹤的28歲中國籍男子廖若晨，聯邦調查局（FBI）在當地時間周四（2月28日）公布最新調查結果，認為廖若晨已經被殺害，並且棄屍沙漠。 FBI又表示，殺死廖若晨的兇手是兩名分別沈姓及楊姓的中國籍男子，並確信二人已經逃回中國。

綜合外電報道，沈某曾經用假名多次與廖若晨聯絡，並協助廖收債。事發在去年7月16日晚間7時許，據目擊者表示，廖若晨與駕駛兩輛私家車前來的三名華裔男子在當地一間購物商場見面，廖若晨登上其中一輛私家車後被帶走，其餘兩人則乘坐另一輛車離開。

廖若晨去年7月被綁架，FBI估計他已經死亡並被棄屍沙漠。（FBI）

報道引述聯邦檢察官表示，沈某在購物商場綁架廖若晨，將其帶到位於Corona的一處民居。沈某和楊某將廖若晨扣為人質，綑綁後關進壁櫥，廖若晨父親事後亦有收到顯示廖若晨被關在壁櫥的照片。

廖若晨父親在事發後翌日收到200萬美元贖金的要求，並須在三小時內存入三個不同的中國銀行帳戶。廖若晨父母一度有意妥協，但最終都沒有依從。聯邦檢察官認為，廖若晨在被綁架後兩天死亡，沈某和楊某事後驅車前往莫哈維沙漠地區「埋葬或處理」廖若晨的屍體，同時銷毀其他證據，例如壁櫥被鋪上新地毯。

與綁架案有關的黑色私家車。（FBI）

沈某和楊某面臨與綁架有關的指控最高可能被判無期徒刑，罪名包括有串謀綁架罪、綁架罪、企圖勒索罪、外國人使用通訊敲詐勒索罪等四項重罪，每項最高刑罰為20年監禁。由於廖若晨的屍體至今仍未被尋回，若尋回屍體會或會增加綁架致死罪等罪名。聯邦調查局將繼續調查案件，懸賞2.5萬美元予任何有關廖若晨的線索，同時尋求起訴沈某和楊某。

資料顯示，廖若晨生於四川，早年在內布拉斯加州（Nebraska）上學，畢業後定居加州，現時住在聖安娜市（Santa Ana）。廖若晨在加州城市Costa Mesa 從事豪華汽車經銷工作，擁有南加州的汽車代理權，專營名貴汽車品牌包括保時捷、賓利等。負責案件的FBI探員曾稱廖若晨被綁架可能與商業糾紛有關，他經常與「信譽不太好的人」合作。

（綜合報道）