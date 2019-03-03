官媒披露追捕貪官細節：突擊隊樓頂滑下破窗而入　抓內鬼全隊換血

中紀委、監察委官方媒體《中國紀檢監察雜誌》近日公佈一單逃跑官員落網始末。案情指，前雲南省農村信用社聯合社黨委書記、西南林大校長蔣兆崗因涉嫌受賄被查後，逃匿20天，最終被雲南省紀委監察委抓獲。

前雲南省農村信用社聯合社黨委書記蔣兆崗逃匿20天，最終被抓獲。（網絡圖片）

失聯到潛逃：蔣被定為A級通緝令

蔣兆崗被抓時的身份是西南林業大學黨委副書記、校長，但此前他曾擔任該省第一大金融機構——雲南省農村信用社聯合社的黨委書記。而當時，農信社的另外兩名高層已落馬。

去年5月9日，雲南省紀委監察委正式決定對蔣兆崗採取留置措施。但專案組人員給他打電話無人接聽，命其妻發短信他也不會。這時專案組判斷為失聯，但尚無法判定為潛逃，馬上以監委名義協調公安機關採取偵查措施。

5月10日上午，西南林業大學有一個蔣兆崗應該參加的重要會議，專案組人員提前去學校蹲守，直到會議開始蔣還是沒有現身。專案組馬上向省紀委監委領導彙報，此時，蔣被定性為潛逃。

省監委隨即成立追逃小組，於下午6點向省公安廳出具《雲南省監察委員會決定通緝通知書》。四個多小時後，省公安廳發布網上追逃和通緝令。因蔣是省管幹部，一旦逃到境外，將對國家安全產生危害，於是將通緝令定為「A級」：雲南省內各地啟動檢查出入車輛、交通要道；民航、鐵路篩查幾十萬張人臉，蔣的頭像貼滿大街小巷。