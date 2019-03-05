【2019兩會】商務部長鐘山：中美磋商非常艱難辛苦，成果來之不易

3月5日午間開啟的今年全國兩會第二場「部長通道」上，商務部部長鐘山回顧了中美磋商的過程，並透露了進展情況。他說，磋商非常的艱難辛苦，對於成果應當珍惜。

鐘山說，達成協議需要中美相向而行，共同努力。（澎湃新聞）

「在90天的期限內，中美雙方開展了三輪高級別的磋商。不久前，劉鶴副總理作為習近平主席的特使，帶領中國代表團赴美國磋商。磋商過程是非常的艱難，也很辛苦。」鐘山坦言。

鐘山進一步解釋稱，「我這裡說的艱難，難就難在我們兩國的制度、兩國的文化、兩國的發展階段等等都有很大的差異。雙方要達成共識，就需要求同存異，就需要付出更大的努力，所以是非常的艱難，非常的不容易；我這裡說到的很辛苦，是因為磋商的時間很短，當時確定的是兩天的磋商時間，後來再增加兩天，但是時間還是非常的緊張，磋商還是內容很多、難度很大，這就需要我們的團隊加班加點，夜以繼日地工作。他們很努力、很專業、也很辛苦，我們雙方的磋商也是富有成效的，雙方經過90天的磋商，取得了階段性的重要成果，有一些領域有了突破。」

根據磋商的情況，中美雙方同意繼續延長磋商的時限，在這個期限內不提高關稅的稅率。鐘山認為，「取得這樣的成果是很不容易的，我們應當倍加珍惜」。

「習近平主席強調，合作是中美兩國最好的選擇，現在工作團隊還在繼續磋商，因為我們還有許多事要做，更加需要中美雙方相向而行，共同努力。剛才記者朋友問我能不能達成協議，這就需要雙方的相向而行，共同努力。假如我們能夠達成協議，將有利於兩國經濟的發展，有利於全球經濟的發展。」鐘山最後強調。

（澎湃新聞）