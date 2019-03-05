【2019兩會】建設速度過慢？　雄安管委會主任：慢是為未來的快

3月5日，中國十三屆全國人大二次會議首場「代表通道」集中採訪活動舉行，河北省委常委、副省長、雄安新區黨工委書記、管委會主任陳剛回答了有關雄安新區的建設問題。他告訴媒體，雄安新區即將進入實質開工建設。

河北省委常委、副省長、雄安新區黨工委書記、管委會主任陳剛。（視覺中國）

陳剛稱，河北省委、省政府精心組織、周密安排，累計安排1000多名國內外的專家，200多個國內外的團隊，2500多名專業技術人員推動規劃編制的工作。

他說，如今，雄安新區規劃的頂層設計已經完成。一個城市的規劃的重要性不言而喻，對於雄安新區這樣的一個千年大計，國家大事的規劃更是非常重要。

他表示，雄安新區的總體規劃中，總規和白洋淀的規劃已經報經黨中央國務院批准。

對於外界關注的雄安新區設立以來建設速度過慢問題，陳剛稱，河北省政府還編制了防洪、抗震、能源、綜合交通以及生態保護等等共計26個專項規劃，所以，規劃編制的時間確實比較長。

陳剛強調：「我負責任的跟大家說，這個規劃編制的速度一點都不慢。如果有媒體朋友說我們規劃編制的慢的話，我想說這樣的慢是我們想要的慢，這樣的慢是為未來的好，這樣的慢是為未來的快。」

陳剛表示，雄安新區即將轉入大規模的實質性開工建設階段，雄安新區的一張藍圖已經繪就。現在重要的事是要把一張藍圖繪到底，需要把一張藍圖轉變成路線圖、項目表和施工圖。