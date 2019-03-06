【蘋果促銷】內地購物網iPhone再度大劈價　XS系列最高降2340港元

內地購物網站天貓、蘇寧及京東本月再度下調iPhone售價，是今年第3度降價。在各款手機中，iPhone XS Max 512G的降價幅度最大，較蘋果官網降價2000元人民幣（下同．約合2340港元），僅售10799元（約合1.26萬港元），但仍略高於香港官網售價（12499港元）。

蘋果iPhone系列手機在多間內地購物網站再度大幅降價。（資料圖片）

蘇寧手機周二（5日）在官方微博表示，蘇寧易購及其天貓旗艦店當日率先下調iPhone XS產品售價，幅度最大達1000元（約合1171港元）。除了下調售價，平台還推出額外優惠，這一輪降價後蘇寧易購天貓旗艦店上iPhone XS 64G、256G的實際購買價格，皆較官網直降1400元，分別為7299元、8699元；iPhone 8 64G更是不足4000元。

這是內地電商平台今年第3度下調iPhone售價。1月11日，蘇寧易購就下調了iPhone 8和iPhone XR的售價，並推出換購優惠活動。2月初，蘇寧易購再次下調iPhone價格，iPhone XS Max 512G降幅最大，較蘋果官網直降1700元。

持續降價刺激銷量

今年農曆新年前後，由於在中國市場銷售不振，蘋果開展了一次大規模促銷，多家購物網對iPhone 8/8P系列產品進行降價。蘋果CEO庫克（Tim Cook）1月在電話會議上表示，他認為價格確實是銷量的因素之一，蘋果已為此採取了諸多措施，包括以舊換新和分期付款項目。

接連而來的降價活動直接刺激了iPhone在中國的銷量。自1月11日蘇寧宣布iPhone降價起，該網站的蘋果產品銷量爆增，截至當月底總體成長83%。天貓自1月13日啟動降價至1月29日，iPhone銷量提升76%。內媒分析指，銷量提升正是由於價格優勢產生的口碑效應，而最新款iPhone購買者集中在一線城市。

值得留意的是，香港部分電訊商近期亦推出iPhone凈機優惠活動，價格較蘋果官網為低，且網上購買還有折扣優惠。

（綜合報道）